Почти половина россиянок не хочет получать цветы на 8 марта

Букет цветов принято считать традиционным подарком на 8 марта, однако, времена меняются, и все больше женщин отказались бы от букета в пользу романтичного свидания или путешествия. К такому выводу пришли аналитики в ходе опроса, результаты исследования опубликовала «Газета.Ru».
— Для 65% мужчин цветы 8 марта — беспроигрышная стратегия. Но вот парадокс — лишь 45% женщин действительно этого хотят. Вместо этого дамы мечтают о путешествиях и романтических свиданиях, украшениях либо же желают получить подарок деньгами, — говорится в опубликованном сообщении.
При этом, женщины отметили, что ценят в праздник заботу и внимание, комплименты и неожиданные сюрпризы.
Ранее 360.ru предупредил, что некоторые цветы могут вызвать раздражение слизистой, даже если у человека нет аллергии. К таким растениям относятся лилии.
К 8 Марта стоимость за один тюльпан составит 120 рублей, а ценник на розы будет колебаться в интервале от 300 до 500 рублей. В целом к празднику стоимость цветов возросла приблизительно на 5−10%, сообщил Life.ru.