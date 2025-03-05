Россиянам сообщили правила выплат маткапитала в 2025 году

В 2025 году россияне могут оформить ежемесячные выплаты из материнского капитала сроком до 36 месяцев. Об этом сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» сенатор Ольга Епифанова.
— В 2025 году выплаты из материнского капитала, например, на второго ребенка начисляются ежемесячно сроком до 36 месяцев. Если деньги решено потратить на образование ребенка, они расходуются по мере необходимости, — пояснила сенатор.
Епифанова уточнила, что первая выплата из материнского капитала производится в течение пары месяцев после подачи документов. А решение о выдаче сертификата на материнский капитал принимается в течение 5−15 рабочих дней.
Госдума продлила программу материнского капитала до 2030 года, сообщает телеканал «Царьград». С 2025 года вводится новый порядок использования маткапитала для строительства домов через эскроу-счета.
Согласно сопроводительным документам, около 4,9 миллиона семей получат право на маткапитал в период с 2027 по 2030 год, передает 360.ru.