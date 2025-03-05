NI: французская ядерная ракета ASMPA-R способна сдержать Россию в Европе

Французская ядерная ракета ASMPA-R разработана оборонным подрядчиком MBDA. Она считается одним из самых мощных вооружений в стране. Такая ракета способна «сдержать Россию в Европе», пишет обозреватель The National Interest Брендон Вайхерт.
Он отмечает, что система уже развернута по всей Европе. Такие ракеты сейчас выпускаются в большом количестве. ASMPA-R, по словам обозревателя, обладает стратегической гибкостью, которая важна в условиях «меняющихся угроз».
«ASMPA-R…была бы эффективна для сдерживания любого потенциального российского вторжения», — подчеркивается в материале.
С подобным заявлением выступил и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он считает, что Париж может задействовать ядерный арсенал для защиты всей Европы. По словам Макрона, украинский мир не может быть построен любой ценой. Важны условия киевской стороны.