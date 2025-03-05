Астроном Угольников: россияне увидят солнечное затмение 29 марта

Солнечное затмение смогут наблюдать жители России 29 марта. Речь идет о, так называемом, частном явлении — луна перекроет светило лишь частично, об этом сообщил в разговоре с изданием aif.ru старший научный сотрудник отдела наблюдательной и теоретической астрономии ИКИ РАН Олег Угольников.
— Частное солнечное затмение 29 марта увидят в центральных и северо-западных регионах России, — заявил ученый.
Он уточнил, что затмение начнется после обеда и продлится менее часа. При этом, наблюдать его можно только с помощью защитных средств, иначе, можно получить проблемы со зрением.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что очки, в том числе солнцезащитные, обычные бинокли и телескопы, дымчатые стекла — не подойдут, так как не смогут защитить глаза от ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
Использовать можно только специальные солнечные фильтры, которые блокируют все вредные излучения. Можно позаимствовать полностью закрывающие глаза очки или маску у того, кто работает со сварочным инструментом.