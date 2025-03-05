Киберэксперт Силаев: мошенники запускают фейковые распродажи к 8 марта

Праздники, традиционно, время для активации мошенников. 8 марта злоумышленники будут пытаться заманить жертв праздничными распродажами. Об этом предупредил в разговоре с корреспондентом aif.ru в сфере программной инженерии факультета и компьютерных наук Юрий Силаев.
— Следует насторожиться, если, например, написано: акция длится всего два часа. Здесь целенаправленно давят на эмоции, чтобы отключилось критическое мышление. Иногда вместо ограничений по времени используют эмоциональный шантаж яркими фразами типа, — пояснил эксперт.
Он добавил, что пользователям нужно проявлять осторожность при взаимодействии с сайтами, которые просят предоплату за товар. Особенно если это перевод на карты физических лиц.
Ранее RT сообщил, что что телефонное мошенничество чаще всего совершается от имени банков и госслужб.
По данным «Известий», против России действуют сотни мошеннических call-центров на территории Украины и Прибалтики, за прошлый год могло быть выведено до 300 млрд рублей со счетов граждан.