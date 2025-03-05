Россиян предупредили об опасности народных средств от рубцов

По её словам, нет никакого научного обоснования, что масла, настои трав, мёд и компрессы помогают в борьбе с рубцами. При этом их использование чревато аллергией, инфицированием ран и ухудшением состояния кожи. Так, например, такой народный метод как прижигание чистотелом или нанесение лимонного сока может привести к ожогам и усилить пигментацию.