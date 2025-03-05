Аллерголог Ермакова: аллергия на пыльцу может начаться в марте

Как отметили «Страсти», обычно весной у людей с аллергией возникает риноконъюктивит, для которого характерны: обильный водянистый насморк, заложенность носа, ощущение зуда в носоглотке, чихание, слезотечение, светобоязнь и ощущение сухости или «песка» в глазах, покраснение конъюнктив и склер, отек век. Постепенно в процесс могут вовлекаться слизистые слуховых труб, могут возникать боли в ушах, иногда осиплость голоса.