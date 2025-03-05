Аллерголог Ермакова: аллергия на пыльцу может начаться в марте

Весенняя аллергия может начаться уже в марте, так как, хотя большинство растений еще находятся под снегом, ольха уже начинает зацветать. Об этом заявила в разговоре с изданием «РИАМО» заявила врач-аллерголог Злата Ермакова.
— Основными аллергенами весной являются пыльца деревьев, таких как ольха, орешник, береза. Обычно цветение ольхи начинается в конце февраля — начале марта, — цитирует издание медика.
По словам доктора, иммунная система аллергика воспринимает пыльцу как раздражитель, появляется заложенность носа, насморк, чихание, кашель. Отличить аллергию от простуды поможет врач, он же сможет назначить необходимое лечение.
Как отметили «Страсти», обычно весной у людей с аллергией возникает риноконъюктивит, для которого характерны: обильный водянистый насморк, заложенность носа, ощущение зуда в носоглотке, чихание, слезотечение, светобоязнь и ощущение сухости или «песка» в глазах, покраснение конъюнктив и склер, отек век. Постепенно в процесс могут вовлекаться слизистые слуховых труб, могут возникать боли в ушах, иногда осиплость голоса.