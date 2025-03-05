Россияне младше 18 лет смогут покупать билеты на поезда дальнего следования за полцены: подробности

Россиянам в возрасте до 18 лет (включительно) установят льготную скидку. Она распространяется на покупку билетов в поезда дальнего следования. Теперь по специальному тарифу проезд детей будет стоить два раза меньше. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.
Речь о внутригосударственном сообщении. Дети смогут проехать по льготному тарифу на любом поезде, кроме скоростных.
«Установить для пассажиров — граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет — льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку… в поездах дальнего следования всех категорий (за исключением скоростных поездов) в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов», — сказано в документе.
Кроме того, в мае откроют железнодорожное сообщение Белгород — Имеретинский курорт (Сочи). Поезд будет ходить через день до конца сентября 2025 года.