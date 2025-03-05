Россияне младше 18 лет смогут покупать билеты на поезда дальнего следования за полцены: подробности

«Установить для пассажиров — граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет — льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку… в поездах дальнего следования всех категорий (за исключением скоростных поездов) в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов», — сказано в документе.