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Россияне младше 18 лет смогут покупать билеты на поезда дальнего следования за полцены: подробности

Детям до 18 лет в России ввели скидку 50% на билеты в поезда дальнего следования.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам в возрасте до 18 лет (включительно) установят льготную скидку. Она распространяется на покупку билетов в поезда дальнего следования. Теперь по специальному тарифу проезд детей будет стоить два раза меньше. Соответствующий документ разместили на официальном портале правовой информации.

Речь о внутригосударственном сообщении. Дети смогут проехать по льготному тарифу на любом поезде, кроме скоростных.

«Установить для пассажиров — граждан Российской Федерации в возрасте от 10 до 18 лет — льготный коэффициент 0,5 к тарифам на перевозку… в поездах дальнего следования всех категорий (за исключением скоростных поездов) в плацкартных, общих вагонах и в вагонах 2-го и 3-го классов», — сказано в документе.

Кроме того, в мае откроют железнодорожное сообщение Белгород — Имеретинский курорт (Сочи). Поезд будет ходить через день до конца сентября 2025 года.