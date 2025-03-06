В России ввели скидку 50% на билеты для детей в поезда дальнего следования

В России ввели льготная скидка в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Это решение закреплено в постановлении правительства РФ, согласно которому Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено установить льготный коэффициент 0,5 для пассажиров данной возрастной категории.