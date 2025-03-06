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В России ввели скидку 50% на билеты для детей в поезда дальнего следования

Скидка будет действовать на перевозки в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах второго и третьего классов.

Источник: Аргументы и факты

В России ввели льготная скидка в размере 50% от взрослого тарифа на билеты в поезда дальнего следования для детей в возрасте от 10 до 18 лет. Это решение закреплено в постановлении правительства РФ, согласно которому Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поручено установить льготный коэффициент 0,5 для пассажиров данной возрастной категории.

Скидка будет действовать на перевозки в плацкартных и общих вагонах, а также в вагонах второго и третьего классов, за исключением скоростных поездов.

Кроме того, в постановлении указано, что ФАС должна проиндексировать тарифы на перевозку взрослых пассажиров в поездах дальнего следования на 2026 год, чтобы они соответствовали экономически обоснованному уровню.

Также предусмотрено сохранение коэффициента 0,01 на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта, предоставляемые ОАО «Российские железные дороги» и ФГУП «Крымская железная дорога». Этот коэффициент будет применяться при расчетах за услуги на маршрутах, согласованных с субъектами РФ, в рамках договоров на организацию транспортного обслуживания населения.

Ранее в силу вступило разрешение Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерняя компания РЖД) на перевозку в своих вагонах повышенной комфортности животных. Правила перевозки животных пересмотрели в связи с большим количеством обращений.