Календарь на 6 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

6 марта свой профессиональный праздник отмечают стоматологи по всему миру. В России празднуют День гурмана — повод зайти в ресторан или приготовить дома что-то необычное и изысканное. В швейцарском Берне устраивают карнавал и будят от спячки медведя. Какие еще памятные даты и праздники отмечают 6 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 6 марта.
* ~Международный день зубного врача~
6 марта свой профессиональный праздник отмечают стоматологи. Изначально он был учрежден в США, откуда распространился по всему миру. Дата праздника связана с появлением одного из важнейших стоматологических инструментов — бормашины. Изобрел ее стоматолог из Вашингтона Джон Гринвуд 6 марта 1790 года. Изначально инструмент был очень большим и тяжелым, а работал от колеса прялки. Первая электрическая бормашина появилась больше века спустя. В России активное развитие стоматологии началось при Петре I. Кстати, русский царь лично изучал эту профессию в Европе и отрабатывал свои навыки на придворных.
* ~Всемирный день борьбы с глаукомой~
Памятная дата учреждена в 2008 году по инициативе Всемирной ассоциации обществ по борьбе с глаукомой и Всемирной ассоциации пациентов, страдающих этим заболеванием. Глаукома (в переводе с греческого — синее помутнение глаза) — это тяжелое нарушение зрения. Свое название оно получило из-за окраски, которую приобретает неподвижный зрачок в самой тяжелой стадии заболевания. Недуг приводит к слепоте, если болезнь вовремя не вылечена. Предупредить ее развитие помогает своевременная диагностика.
* ~День создания отрядов ЮИД~
6 марта отмечается День создания отрядов ЮИД — Юных инспекторов движения. Эта общественная детско-юношеская организация по пропаганде безопасности дорожного движения была создана в 1973 году. Ее цель — привить детям навыки безопасности на дороге. А еще ЮИД — это школа подготовки кадров для транспортной сферы и ГАИ. Очень многие ребята из отрядов впоследствии идут работать в органы Госавтоинспекции.
* ~Всероссийский день гурмана~
6 марта свой неофициальный праздник отмечают ценители изысканной кухни. Этот день — отличный повод прокачать свои кулинарные навыки дома или на мастер-классе, устроить пир для любимых или собраться в ресторане вместе с друзьями. День гурмана традиционно с размахом отмечают в крымском Судаке. Рестораны города состязаются в приготовлении самых вкусных блюд.
* ~Всемирный день платья~
Мировая история этого наряда насчитывает бессчетное множество силуэтов, фасонов и форм. В России этот предмет гардероба появился в XVI-XVII веках. До этого свои позиции крепко удерживал знаменитый русский сарафан. Сегодня День платья отмечается в разных странах мира показами мод и запусками новых коллекций.
Какие праздники отмечаются 6 марта в других странах.
* США — Национальный день замороженных пищевых продуктов. Именно в этот день в 1930 году в Спрингфилде впервые начали продавать замороженные продукты. Сегодня замороженные овощи, ягоды, полуфабрикаты, мясо и рыбу можно встретить в большинстве магазинов по всему миру.
* Швейцария — Бернский карнавал. Это третий по величине карнавал в Швейцарии. Он посвящен проводам зимы и всегда начинается в четверг, после Пепельной среды. Считается, что от шума мероприятия в лесу просыпается от спячки медведь. Этот зверь сегодня — символ праздника. Карнавал начинается с его символического освобождения. Самих медведей изображают ряженые. После этого процессии музыкантов и актеров отправляются с шествием по улицам города. Длится карнавал три дня.
* США — День печенья «Орео». Одно из любимых лакомств детей и взрослых по всему миру начали производить в США в 1912 году. Сэндвич-печенье состоит из двух шоколадных пластинок со сладкой кремовой начинкой. Продукт оказался настолько успешным, что сегодня на основе «Орео» придумывают десерты и сладкие напитки в кафе и ресторанах.
Церковные праздники 6 марта.
* День памяти Козельщанской иконы Божией Матери.
Православная церковь почитает Козельщанскую икону Божией Матери как чудотворную. История прославления этой иконы связана с дворянским родом Капнистов, владевшим имением в селе Козельщина Полтавской губернии. В 1880 году икона даровала исцеление Марии — дочери графа Владимира Капниста. Девочка страдала от искривления и вывихов суставов, была полностью обездвижена. Врачи оказались не в силах помочь ей. Считается, что Марию исцелила пламенная молитва перед иконой. Впоследствии образ был перенесен в специально построенную часовню. За исцелением к Козельщанской иконе Божией Матери обращаются и сегодня.
Народные праздники и приметы 6 марта.
* Тимофей Весновей.
Этот народный праздник назван в честь преподобного Тимофея, который жил в Малой Азии в VIII веке. Всю жизнь святой был верен обету, который дал себе еще в юности — никогда не смотреть на женское лицо. Считалось, что Тимофей обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов. На Руси верили, что в этот день зима отступает окончательно и настоящее весеннее тепло не за горами. «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна» — говорили в народе.
* Приметы.
В этот день было принято наблюдать за погодой на улице и строить прогнозы.
Если 6 марта — погожий, солнечный день, такой же будет и вся весна.
Набухли почки на деревьях — скоро придет стабильное тепло.
Если сосульки на крышах не тают — ждать еще одной волны похолодания.
Перелетные птицы вернулись — к обильному урожаю.
Какие исторические события произошли 6 марта.
* 1521 год — Фернан Магеллан во время кругосветного путешествия открыл остров Гуам.
Дни рождения и юбилеи 6 марта.
* 1475 год — родился Микеланджело, итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Высокого Возрождения.
Кто отмечает дни рождения.
* 88 лет исполняется Валентине Терешковой, первой в мире женщине-космонавту.