Календарь на 6 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Этот народный праздник назван в честь преподобного Тимофея, который жил в Малой Азии в VIII веке. Всю жизнь святой был верен обету, который дал себе еще в юности — никогда не смотреть на женское лицо. Считалось, что Тимофей обладал даром исцеления и мог изгонять злых духов. На Руси верили, что в этот день зима отступает окончательно и настоящее весеннее тепло не за горами. «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна» — говорили в народе.