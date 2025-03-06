Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 6 марта, который называют Весновей

Православная церковь 6 марта вспоминает святого Тимофея. В народе отмечают Тимофеев день, или Тимофей Весновей. Все дело в том, что в названную дату узнавали, какой будет весна.
Что нельзя делать 6 марта.
Не рекомендуется грустить. Кроме того, под запретом ссоры и скандалы, так как подобным можно привлечь внимание темных сил. День не подходит для ухода за растениями — полива и пересаживания. Предки верили, что они перестанут расти. Нельзя бросать начатые делать. Считается, что они могут вызвать проблемы в других сферах.
Что можно делать 6 марта.
По традиции, указанный день проводили в кругу близких и родных. Кроме того, рекомендуется запомнить сон с 5 на 6 марта. Так, если приснилось что-то романтическое, то можно встретить любовь. В том случае, если приснились деньги, то можно ожидать больших денежных средств.
Согласно приметам, стаи ворон, кружащие в небе, предсказывают перемену погоды. В том случае, если теплая и солнечная погода 6 марта, то вся весна окажется такой. На позднюю весну указывает гроза и северный ветер.
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