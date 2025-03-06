Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 6 марта, который называют Весновей

Не рекомендуется грустить. Кроме того, под запретом ссоры и скандалы, так как подобным можно привлечь внимание темных сил. День не подходит для ухода за растениями — полива и пересаживания. Предки верили, что они перестанут расти. Нельзя бросать начатые делать. Считается, что они могут вызвать проблемы в других сферах.