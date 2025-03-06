Мигранты побили рекорд по числу заездов в Россию

Подобное количество мигрантов фиксировалось в России 30 лет назад.
В России побит рекорд по числу заездов мигрантов. В 2024 году их стало больше на 568,5 тысяч человек. В последний раз подобное количество фиксировалось в 1995 году, сообщает Росстат.
«По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысяч человек — 4,081 млн прибывших минус 3,513 млн выбывших. По сравнению с 2023 годом прирост увеличился в 2,8 раза: тогда превышение прибывших над выбывшими составило 203,6 тысячи человек», — следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».
В свете резкого увеличения числа мигрантов в России власти страны приняли новые меры для ужесточения миграционной политики. В августе 2024 года президент подписал Федеральный закон № 260, предоставляющий полиции дополнительные полномочия для борьбы с нелегальной миграцией, включая право без судебного решения выдворять нарушителей законодательства.