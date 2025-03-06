Гинеколог поставила точку в вопросе о том, стоит ли идти к врачу при отсутствии жалоб

Женщинам обязательно регулярно проходить профилактические осмотры, так как проблемы с гинекологией могут появиться внезапно и не иметь выраженных симптомов. Об этом сообщает издание «РИАМО» со ссылкой на акушера-гинеколога Ирину Зеленькову.
— Часто бывает так, что пациентка даже не догадывается о том, что не может забеременеть по причине наличия каких-либо хронических инфекций или гинекологического заболевания. Поэтому так важно ежегодно посещать врача, даже если ничего не беспокоит, — призвала доктор.
Медик уточнила, что кроме осмотра, важно сдать анализы, определяющие онкологию или предраковые состояния и онкологии, а также вирус папилломы человека и инфекции.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что по статистике рак яичников является одним из самых опасных онкологических заболеваний. Чаще всего женщины игнорируют признаки, указывающие на него, от того обращаются за помощью к специалистам слишком поздно, и повышается смертность. К неочевидным симптомам относятся: частое чувство вздутия живота; потеря аппетита; боли в спине; острое желание мочеиспускания и кровотечения, не связанные с менструацией.