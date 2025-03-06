Гинеколог поставила точку в вопросе о том, стоит ли идти к врачу при отсутствии жалоб

— Часто бывает так, что пациентка даже не догадывается о том, что не может забеременеть по причине наличия каких-либо хронических инфекций или гинекологического заболевания. Поэтому так важно ежегодно посещать врача, даже если ничего не беспокоит, — призвала доктор.