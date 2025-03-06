Стас Пьеха откровенно ответил на вопрос, почему он сейчас одинок

Также Пьеха признался, что негативно относится к тому, чтобы афишировать свою личную жизнь. По словам, артиста у него был подобный неприятный опыт. Певец добавил, что после выноса личного в информационное поле начинаются сыпаться чужие мнения и советы, а иногда даже зависть и злость, что точно не помогает налаживанию связей между людьми. По этой причине музыкант старается не пускать этот негатив в свою жизнь.