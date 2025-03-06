Кошмар на мойке «Леон». Как группировка отморозков в Каменске-Уральском наводила ужас на местную молодёжь

По данным силовиков, 20-летнему местному жителю Давиду Анашкину приглянулась едва отметившая совершеннолетие Аня. Она не ответила ему взаимностью, проигнорировала все его подкаты и не пригласила на новогоднюю вечеринку к своей 17-летней подруге Кате (имя изменено). Давид настырно названивал девчонкам с разных номеров и не принимал отказа. В конце концов Катя не выдержала, взяла трубку и резко ответила ему. Telegram-каналы опубликовали её видеосообщения. В них нет ничего такого. Самое грубое, что сказала Катя, — это рифмовка «Анашкин-*******». Однако друзья Давида сейчас настаивают на другой версии. Мол, она ещё и оскорбила его умерших родителей, потому-то он и рассвирепел. Доказательств их утверждениям нет.