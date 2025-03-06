На следующей неделе курс доллара ждёт парадоксальная ситуация. Какой уровень обновит рубль

— По нашим оценкам, с разворотных минимумов зимы доллар весной может вернуться на уровень 90, евро к 94, а юань — поближе к динамической линии сопротивления на 12,5. Евро уже отработал эту цель, официальному внебиржевому доллару от ЦБ не достаёт около процента, а юаню при текущих 12,3 не хватает 1,5%. Как раз после выходных курсы инвалют и могут дорисовать волну отскока. Но большего пока ждать рано. На фоне геополитического прогресса риск-премия в курсе рубля снижена, что и оберегает его от падения. Сильно ослабнуть рубль может лишь при очередном витке конфронтации, — считает Михаил Зельцер.