Эндокринолог рассказала, как лишний вес способствует развитию рака

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что определить, есть ли у вас лишний вес, можно рассчитав индекс массы тела (ИМТ). Для этого вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Кстати, по статистике только 5% людей, страдающих ожирением, могут похудеть и, главное, затем удержать этот вес. Остальные же, спустя от полугода до двух лет, набирают вес обратно, а иногда прибавляется еще больше килограммов, чем было до похудения.