Эндокринолог рассказала, как лишний вес способствует развитию рака

Избыточный вес может спровоцировать не только болезни сердца, сосудов и позвоночника, но и даже онкологические заболевания. Об этом рассказала в беседе с «РИАМО» врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
— У людей с ожирением выше риск развития онкологических заболеваний. Жировая ткань способствует гормональному дисбалансу и воспалению, создавая условия для роста атипичных клеток, — объяснила доктор.
Специалист добавила, что продолжительность жизни у людей с ожирением может быть на несколько лет короче, чем у тех, чей вес находится в пределах нормы. Минимизировать риски поможет правильное питание, а также двигательная активность и отсутствие вредных привычек.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что определить, есть ли у вас лишний вес, можно рассчитав индекс массы тела (ИМТ). Для этого вес в килограммах делится на рост в метрах в квадрате. Кстати, по статистике только 5% людей, страдающих ожирением, могут похудеть и, главное, затем удержать этот вес. Остальные же, спустя от полугода до двух лет, набирают вес обратно, а иногда прибавляется еще больше килограммов, чем было до похудения.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что 25% жителей России страдают ожирением, передает телеканал «Царьград».