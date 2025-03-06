Как бороться с симптомами аллергии: советы врача

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что треть человечества страдает от каких-либо аллергических реакций, а пятая часть из них не переносит именно пыльцу. Многие не серьезно относятся к аллергии, но она может быть коварна. Она способна спровоцировать отек слизистой и привести к закупорке дыхательных путей, за чем следует смерть.