Как бороться с симптомами аллергии: советы врача

Людям, страдающим от аллергии на пыльцу, следует отказаться от поездок на природу, а также не держать дома комнатные растения. Такие советы озвучила в разговоре с «РИАМО» врач-аллерголог Злата Ермакова.
— Комнатные растения, такие как герань, примула, фиалка, могут вызывать обострение аллергии. Также не стоит использовать фитопрепараты на основе трав, — считает доктор.
«Во время цветения аллергенных растений, например, ранним утром и в сухие жаркие дни, старайтесь не выходить на улицу. В это время концентрация пыльцы в воздухе наиболее высокая», — сказала Ермакова.
На улице же аллергикам рекомендуется носить солнечные очки, в машине — держать окна закрытыми. Еще дин совет: принимать душ после возвращения домой, это позволит смыть пыльцу с кожи и волос.
Ранее сайт «Страсти» сообщил, что треть человечества страдает от каких-либо аллергических реакций, а пятая часть из них не переносит именно пыльцу. Многие не серьезно относятся к аллергии, но она может быть коварна. Она способна спровоцировать отек слизистой и привести к закупорке дыхательных путей, за чем следует смерть.
В числе симптомов поллиноза — заложенность носа, насморк, чихание, нарушение обоняния, передает RT.