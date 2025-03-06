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Как бороться с симптомами аллергии: советы врача

Аллерголог Ермакова посоветовала аллергикам отказаться от комнатных растений.

Источник: Комсомольская правда

Людям, страдающим от аллергии на пыльцу, следует отказаться от поездок на природу, а также не держать дома комнатные растения. Такие советы озвучила в разговоре с «РИАМО» врач-аллерголог Злата Ермакова.

— Комнатные растения, такие как герань, примула, фиалка, могут вызывать обострение аллергии. Также не стоит использовать фитопрепараты на основе трав, — считает доктор.

«Во время цветения аллергенных растений, например, ранним утром и в сухие жаркие дни, старайтесь не выходить на улицу. В это время концентрация пыльцы в воздухе наиболее высокая», — сказала Ермакова.

На улице же аллергикам рекомендуется носить солнечные очки, в машине — держать окна закрытыми. Еще дин совет: принимать душ после возвращения домой, это позволит смыть пыльцу с кожи и волос.

Ранее сайт «Страсти» сообщил, что треть человечества страдает от каких-либо аллергических реакций, а пятая часть из них не переносит именно пыльцу. Многие не серьезно относятся к аллергии, но она может быть коварна. Она способна спровоцировать отек слизистой и привести к закупорке дыхательных путей, за чем следует смерть.

В числе симптомов поллиноза — заложенность носа, насморк, чихание, нарушение обоняния, передает RT.