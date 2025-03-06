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Солнце провоцирует землетрясения: неожиданное открытие

В Институте космических исследований РАН рассказали о загадочной статистике: почему-то сильные землетрясения чаще случаются в определённый период солнечного цикла.

Усиление солнечной активности повышает риск землетрясений, заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец. По его словам, на это указывают данные многолетних сейсмических наблюдений.

Сильные землетрясения, с магнитудой больше 7, чаще случаются на спадающей фазе солнечной активности, после максимума. Большинство сейсмологов в это не верят, но статистически это установлено.

Сергей Пулинец.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук.

Ранее японские исследователи рассказали, что количество пятен на Солнце действительно связано с количеством землетрясений. Они предполагают, что светило может влиять на сейсмическую активность с помощью тепла: оно незаметно меняет свойства горных пород и характер движения подземных вод.

По мнению учёных, при нагреве породы постепенно должны становиться более хрупкими, склонными к растрескиванию, а вкупе с изменениями в количестве осадков и циркуляции воды в недрах Земли это отражается на «поведении» целых литосферных плит.

Главный научный сотрудник ИКИ РАН сомневается в эффективности такого воздействия Солнца: он считает, что теплопроводность земной коры для этого не настолько велика. Доктор наук допускает, что такое влияние солнечной активности может быть как-то связано с таянием полярных льдов: тяжесть ледников давит на земную кору, по мере ослабления этого давления кора как бы «расправляется», и это влияет на накапливающееся в земных недрах напряжение.

Но, как объясняет Сергей Пулинец, этот эффект ощутим только в геологических временных масштабах. Он проявляется как минимум за десятки, а то и за сотни или даже тысячи лет и никак не может дать о себе знать за 11 лет солнечного цикла.

Вместо этого учёный назвал совсем другой физический механизм воздействия Солнца на тектонические плиты — электрический ток. Такой эффект Земля ощущает на себе после крупных солнечных событий — корональных выбросов массы. Это извержение огромного количества заряженной плазмы из солнечной короны, которая разлетается по межпланетному пространству.

В этом веществе содержатся протоны, электроны, гелиевые атомные ядра. Через пару дней всё это достигает нашей планеты и обрушивается на её магнитосферу и атмосферу. Большую часть этой «космической атаки» Земля успешно выдерживает, но какое-то количество заряженных частиц всё же прорывает оборону, попадает на поверхность и вызывает так называемые индуцированные токи.

На пике солнечной активности возрастает количество и интенсивность геомагнитных бурь, а они индуцируют токи в земной коре, и эти токи воздействуют на напряжение потому, что в земной коре присутствуют металлы, окислы металлов, которые под воздействием магнитного поля могут приводить уже к механическим движениям.

Сергей Пулинец.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук.

Он привёл в пример удивительные эксперименты, которые много раз проводили в Кыргызстане, — с помощью специальных энергетических установок, которые называются магнитогидродинамические генераторы, в земную кору несколько суток подряд подаётся сильный электрический ток. Через несколько дней в районе воздействия, как правило, происходит слабый подземный толчок. Задумка этих манипуляций в том, чтобы с помощью многочисленных искусственно вызванных землетрясений предотвратить крупное настоящее сейсмическое событие, то есть «рязрядить» накопившееся напряжение коры.