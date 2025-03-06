В Госдуме приняли закон о повторной выдаче земли пострадавшим от ЧС

Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, а также от боевых действий государство выдает бесплатный земельный участок. Заявление на предоставление территории можно подать всего один раз. Однако депутаты Госдумы решили это исправить. Они приняли закон, устанавливающий особенности получения земельных участков.