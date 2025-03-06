В Госдуме приняли закон о повторной выдаче земли пострадавшим от ЧС

Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера, а также от боевых действий государство выдает бесплатный земельный участок. Заявление на предоставление территории можно подать всего один раз. Однако депутаты Госдумы решили это исправить. Они приняли закон, устанавливающий особенности получения земельных участков.
Согласно тексту документа, россияне смогут получить его повторно. Подать соответствующее заявление могут только жители, относящиеся к льготным категориям граждан.
«Пострадавшие в результате разрушений смогут не только восстановить свою жизнь на новом участке, но и самостоятельно решать судьбу прежнего имущества», — разъяснил закон глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
В каждом регионе также приняты дополнительные меры поддержки граждан-льготников. В их числе ветераны боевых действий и родственники погибших на СВО солдат. Например, во Владивостоке действует 35 вспомогательных мер, рассказывает КП-Дальний Восток.