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На Солнце произошла мощная вспышка

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/.Вспышка класса М зарегистрирована на Солнце в среду, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«5 марта в 14:50 по минскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4016 (S25E43) зарегистрирована вспышка M1.7 продолжительностью 9 минут», — сообщает ИПГ.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.