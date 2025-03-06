В Ватикане сообщили, что папа римский весь день провёл в своём кресле

Папа Римский Франциск, находящийся на лечении в больнице из-за пневмонии, провел весь день в кресле, как сообщает пресс-служба Святого престола. В их публикации говорится, что состояние Святого Отца остается стабильным, без признаков дыхательной недостаточности. Он продолжает усиливать свою дыхательную и двигательную физиотерапию.