В Ватикане сообщили, что папа римский весь день провёл в своём кресле

Папа Римский Франциск, находящийся на лечении в больнице из-за пневмонии, провел весь день в кресле, как сообщает пресс-служба Святого престола. В их публикации говорится, что состояние Святого Отца остается стабильным, без признаков дыхательной недостаточности. Он продолжает усиливать свою дыхательную и двигательную физиотерапию.
Здоровье понтифика не ухудшилось, и он не испытывает проблем с дыханием. Это вселяет надежду на его скорейшее выздоровление и возвращение к обычной деятельности.
В рамках лечения Франциск начал получать высокопоточную кислородную терапию. Ночью, согласно ранее установленному плану, ему будет проведена неинвазивная вентиляция легких с использованием маски, что должно помочь улучшить его состояние.
Напомним, понтифика Франциска госпитализировали 14 февраля для лечения затянувшегося бронхита. Ему предписали полный покой. По состоянию на 1 марта Папа Римский находился на неинвазивной искусственной вентиляции легких.