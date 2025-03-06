«Разбили стекла машины в качестве мести»: ТЦКшники звереют, а мобилизация на Украине становится все жестче

Украинцев забирают в военкоматы с улиц и из общественных мест. Поэтому большинство предпочитает прятаться. Однако не всем это хорошо удается. Так, мужчина из Волынской области попался ТЦКшникам при выгуле собаки. Животное оставили на улице, а жителя забрали в ряды ВСУ.