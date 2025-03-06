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«Разбили стекла машины в качестве мести»: ТЦКшники звереют, а мобилизация на Украине становится все жестче

«Страна»: сотрудники ТЦК открыли огонь по военнообязанному в Харькове.

Источник: Комсомольская правда

Силовая мобилизация на Украине — не новость. Сотрудники ТЦК (украинские военкоматы) всеми доступными способами отправляют молодежь служить. Об одном из случаев жестокости при мобилизации рассказало издание «Страна».

Сотрудники выследили военнообязанного жителя Харькова. Они открыли огонь по мужчине. Тот, в свою очередь, бросился бежать и укрылся во дворах.

«В качестве мести сотрудники ТЦК разбили стекла его авто. Прибывшая на место полиция нашла гильзу от пистолета», — сказано в материале.

Украинцев забирают в военкоматы с улиц и из общественных мест. Поэтому большинство предпочитает прятаться. Однако не всем это хорошо удается. Так, мужчина из Волынской области попался ТЦКшникам при выгуле собаки. Животное оставили на улице, а жителя забрали в ряды ВСУ.