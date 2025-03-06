Снежная слепота и коварный ультрафиолет: Названы четыре главные опасности для глаз весной

Ещё одной опасностью для глаз весной являются аллергии. В это время года растения начинают выпускать пыльцу, что может привести к респираторным и глазным симптомам, в том числе зуду, покраснению и слезотечению. По статистике, поллинозом страдает порядка 20% населения планеты. С этой проблемой помогут справиться увлажняющие капли, регулярное очищение глаз, а также избегание выхода на улицу в моменты пиковых концентраций пыльцы в воздухе, особенно по утрам.