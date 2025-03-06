Аллея, которой можно только любоваться: Стало известно, как выглядит самый маленький в мире городской парк

Каждый из нас хоть раз да бывал в парке. Ни для кого не секрет, что парк — это такая зелёная зона в городе, где можно насладиться кусочком природы, посидеть на лавочке, возможно, с брикетом мороженого или стаканчиком кофе. Однако есть в мире парк, в котором вам погулять не удастся. На него можно только смотреть, и ещё чуть-чуть посидеть. Что это за чудо такое — сообщает издание Oddity Central.