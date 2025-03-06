Аллея, которой можно только любоваться: Стало известно, как выглядит самый маленький в мире городской парк

Каждый из нас хоть раз да бывал в парке. Ни для кого не секрет, что парк — это такая зелёная зона в городе, где можно насладиться кусочком природы, посидеть на лавочке, возможно, с брикетом мороженого или стаканчиком кофе. Однако есть в мире парк, в котором вам погулять не удастся. На него можно только смотреть, и ещё чуть-чуть посидеть. Что это за чудо такое — сообщает издание Oddity Central.
«Крошечный парк размером примерно с газету в японском городе Нагаидзуми в настоящее время является рекордсменом Гиннесса как самый маленький парк в мире», — говорится в публикации.
Парк состоит из маленького клочка травы, двух каменных табличек и крохотной табуреточки, на которую можно присесть (если габариты позволят). Как рассказали в мэрии Нагаидзуми, этот клочок зелени — официальный городской парк, который больше напоминает арт-объект. Создан он был ещё в 1988 году, однако самым маленьким в мире его признали только недавно. Задумывался проект как милый уличный объект, который позволит функционально использовать совсем небольшое свободное пространство на дороге возле городской администрации.
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