Игрока «СКА-Нефтяника» госпитализировали во время матча

Игрок Дмитрий Аникин получил тяжелую травму.
Во время первого матча ¼ финала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, который проходил в Нижнем Новгороде, форвард хабаровского «СКА-Нефтяника» Дмитрий Аникин получил серьезную травму. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
«Инцидент произошел на 69-й минуте встречи против местного “Старта”. После столкновения с одним из игроков соперничающей команды Аникин получил повреждение головы и не смог самостоятельно покинуть лед. В тот момент игра продолжалась, и во втором тайме “Старт” вел со счетом 6:2», — сообщает telegram-канал хабаровского клуба.
Для оказания помощи спортсмену на ледовой арене появилась карета скорой помощи. Хоккеиста на носилках погрузили в автомобиль и доставили в больницу. Состояние и характер травмы Аникина пока остаются неизвестными.
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