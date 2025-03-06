Игрока «СКА-Нефтяника» госпитализировали во время матча

«Инцидент произошел на 69-й минуте встречи против местного “Старта”. После столкновения с одним из игроков соперничающей команды Аникин получил повреждение головы и не смог самостоятельно покинуть лед. В тот момент игра продолжалась, и во втором тайме “Старт” вел со счетом 6:2», — сообщает telegram-канал хабаровского клуба.