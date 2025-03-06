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«Ливерпуль», «Барселона» и «Бавария» одержали победы в первых играх &frac18; финала ЛЧ

Английский «Ливерпуль» победил французский ПСЖ в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Париже и завершилась со счётом 1:0.

Источник: Life.ru

Парижане доминировали по ходу поединка, нанеся по воротам Алиссона 27 ударов (10 — в створ ворот). Однако единственный мяч на 87-й минуте забил игрок гостей Харви Эллиотт. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов остался в запасе.

В других матчах дня нидерландский «Фейеноорд» проиграл итальянскому «Интеру», мюнхенская «Бавария» разгромила леверкузенский «Байер» со счётом 3:0, а испанская «Барселона» на выезде обыграла португальскую «Бенфику» со счётом 1:0. Ответные матчи команды проведут 11 марта в Милане, Ливерпуле, Леверкузене и Барселоне.

Ранее Life.ru рассказывал, что гол Фёдора Чалова признан лучшим в 23-м туре греческой Суперлиги. Россиянин выступает за ФК ПАОК с лета 2024 года. На его счету пять голов и пять голевых передач.