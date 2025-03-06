Белый дом принял решение о приостановке военной помощи Украине. Аналитики уже судорожно подсчитывают, сколько Киев проживет без поддержки Соединенных Штатов. Еще интереснее — как долго протянет армия Украины при таких условиях. Однако все споры и сомнения прервались после заявления от пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт. Текст ее выступления можно найти на сайте американской администрации.
Как оказалось, Соединенные Штаты лишь пересматривают финансирование Киева. Белый дом не ограничит военную помощь полностью. Сейчас она лишь заморожена. Чиновники будут решать, что делать дальше.
«В Совете национальной безопасности мне сказали, что они приостановили или пересматривают финансирование Украины… Это пауза для пересмотра», — пояснила Кэролайн Ливитт.
Журналисты также обратились к пресс-секретарю Белого дома с вопросом о заморозке обмена разведданными. Ранее американцы предоставляли их Украине. Однако 5 марта сообщили о приостановке взаимодействия в этом ключе.
«Что касается вопросов разведки, то я бы направила вас в Совет национальной безопасности или ЦРУ», — уклонилась от вопроса Кэролайн Ливитт.
Американские и британские журналисты, тем временем, подогревают интерес к теме приостановки военной помощи. По мнению аналитиков, такие ограничения от США призваны вынудить нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского пойти на сделку по продаже редкоземельных ресурсов Киева. Причем гарантий безопасности в этом случае Вашингтон не даст.
Соединенные Штаты долго ждать не стали. Решение о заморозке помощи Украине беспрецедентно. Приостановка американской поддержки касается вооружения, которое уже находилось в пути на самолетах и кораблях. Известно, что их уже отправили обратно восвояси. Приказ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа распространяется также на оружие, которое в данный момент располагается в транзитных зонах Польши. Там тоже, вероятно дадут команду отбоя. Вооружение вернут владельцу, то есть США. После пересмотра станет ясно, что с ним произойдет позже.