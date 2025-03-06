«Военную помощь Украине приостановили и пересматривают»: в США объяснили, зачем нужна заморозка поддержки Киева

Соединенные Штаты долго ждать не стали. Решение о заморозке помощи Украине беспрецедентно. Приостановка американской поддержки касается вооружения, которое уже находилось в пути на самолетах и кораблях. Известно, что их уже отправили обратно восвояси. Приказ президента Соединенных Штатов Дональда Трампа распространяется также на оружие, которое в данный момент располагается в транзитных зонах Польши. Там тоже, вероятно дадут команду отбоя. Вооружение вернут владельцу, то есть США. После пересмотра станет ясно, что с ним произойдет позже.