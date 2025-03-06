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Плохой запах и ссора: Сосед расчленителей из Мурина рассказал, что происходило в день убийства

Сосед трансгендера* и его мужа, которые убили и расчленили знакомого в Мурине Ленобласти, рассказал, что в день трагедии слышал ссору. Также, по словам мужчины, там был неприятный запах.

Источник: Life.ru

«Я, по-моему, в этот же день, когда это произошло, мимо проходил и слышал то, что какой-то конфликт у них там был. Между собой они о чём-то общались на повышенных тонах», — приводит слова соседа 360.ru.

Мужчина добавил, что в злополучной квартире часто менялись жильцы — раз в два-три месяца. Также он отметил, что после разговора соседей на повышенных тонах почувствовал «плохой запах» и подумал, что прорвало канализацию.

Хозяин квартиры признался журналистам, что даже не видел своих жильцов. Когда он приехал на место, там уже работали следователи.

Напомним, что ранее в Карелии правоохранители задержали пару, которая убила знакомого на съёмной квартире в Мурине. После преступления супруги распихали останки тела по чемоданам и вывезли подозрительный груз к Неве. О жуткой находке сообщил местный житель, занимавшийся каждое утро моржеванием. Выяснилось, убийство — дело рук трансгендера* из Карелии и его мужчина. Жертвой супругов стал андрогин Вячеслав, которого знакомые звали Арина.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.