Главный тренер «Лиона» сорвался на арбитра и получил бан на 9 месяцев

Всё случилось на 93-й минуте, когда Фонсека сорвался на судью матча Бенуа Мийо, который не поставил пенальти и спорно отработал по ходу игры. Португалец подлетел к судье и коснулся его лбом, а также громко кричал в лицо, за что был удалён с поля. Тренера пришлось успокаивать игрокам «Лиона».