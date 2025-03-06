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ГД приняла закон, уточняющий детали получения земли пострадавшими от ЧС

Нововведение направлено на поддержку пострадавших и восстановление их прав на землю.

Источник: Аргументы и факты

Госдума России одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который вводит особые условия для получения земельных участков гражданами и организациями, чьи земли пострадали в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Об этом сообщает РИА Новости.

Данная инициатива предоставляет возможность повторного получения бесплатного земельного участка для льготных категорий граждан, включая многодетные семьи и ветеранов боевых действий. Также предусмотрено, что право на бесплатный участок будет иметь и те, чьи земли пострадали в ходе вооруженных конфликтов.

При этом граждане сохраняют право на старый участок, который был поврежден, а также возможность отказаться от него. Это нововведение направлено на поддержку пострадавших и восстановление их прав на землю.

Ранее в Госдуме предложили информировать в обязательном порядке родственников владельцев заброшенных участков об их возможном изъятии. Введение такого механизма стало бы справедливым шагом.