«Если вы это делаете, то вы мертвы!»: Трамп призвал к немедленному освобождению заложников из сектора Газа

«Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните тела всех убитых вами людей, иначе вам конец», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты могут направить в Израиль «все необходимое, чтобы закончить работу».