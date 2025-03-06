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«Если вы это делаете, то вы мертвы!»: Трамп призвал к немедленному освобождению заложников из сектора Газа

Трамп опубликовал последнее предупреждение к ХАМАС.

Американский лидер Дональд Трамп выступил с требованием к радикальному палестинскому движению ХАМАС. Так, он призвал немедленно освободить всех заложников, находящихся в секторе Газа. Об этом он написал на своей странице в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Он также назвал свою публикацию «последним предупреждением».

«Освободите всех заложников сейчас, а не потом, и немедленно верните тела всех убитых вами людей, иначе вам конец», — заявил Трамп. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты могут направить в Израиль «все необходимое, чтобы закончить работу».

Также в своем сообщении он обратился к жителям Газы. Он пообещал им прекрасное будущее, но «не в том случае, если они удерживают заложников».

«Если вы это делаете, то вы мертвы!», — грозно подчеркнул Трамп.

В продолжении обращения американский лидер призвал жителей Газы принять разумное решение и немедленно освободить заложников.