Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 марта 2025

Погода в Иркутске 6 марта 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра поднимется до 0 градусов, ночью похолодает до −11. Ветер северо-западный 2−7 м/с.
Погода в Иркутске 6 марта 2025.
— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западной четверти 5−10 м/с, температура ночью −11…-16 градусов, при прояснении ожидается −20…-25, в западных районах при облачной погоде до −6, в Катанском, Киренском и северо-восточных районах −22…-27, в пониженных формах рельефа −30…-35, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.
Днем в Приангарье потеплеет до +1…-4, местами будет холоднее, до −8…-13. Вот что обещает погода в Иркутске 6 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что партию носилок с моноколесом изготовили в Иркутске для нужд СВО.