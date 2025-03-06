Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 марта 2025

— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западной четверти 5−10 м/с, температура ночью −11…-16 градусов, при прояснении ожидается −20…-25, в западных районах при облачной погоде до −6, в Катанском, Киренском и северо-восточных районах −22…-27, в пониженных формах рельефа −30…-35, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.