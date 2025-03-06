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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 6 марта 2025

До 0 градусов ожидается в Иркутске 6 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 6 марта 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, днем столбик термометра поднимется до 0 градусов, ночью похолодает до −11. Ветер северо-западный 2−7 м/с.

Погода в Иркутске 6 марта 2025.

— Переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западной четверти 5−10 м/с, температура ночью −11…-16 градусов, при прояснении ожидается −20…-25, в западных районах при облачной погоде до −6, в Катанском, Киренском и северо-восточных районах −22…-27, в пониженных формах рельефа −30…-35, — рассказывают синоптики о погоде в регионе.

Днем в Приангарье потеплеет до +1…-4, местами будет холоднее, до −8…-13. Вот что обещает погода в Иркутске 6 марта 2025.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что партию носилок с моноколесом изготовили в Иркутске для нужд СВО.