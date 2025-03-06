Мефедрону перекрывают дороги

Введение лимита времени для анализа мочи позволит исключить ситуации, когда врач ждет пациента по два часа, считает Александр Ковтун: по его словам, такие случаи бывают в практике. «Другой вопрос, если пациент умышленно не хочет сдать анализ. Его, по идее, надо бы сразу отправить на кровь — но теперь придется ждать час, соблюдая формальную норму, — рассуждает эксперт.— В это время может собраться очередь из ожидающих медицинского освидетельствования. Это может создать неудобства». Его смущает, что в проекте приказа нет пункта, обязывающего врачей перед проколом кожи обрабатывать ее шариком из ваты, смоченной не содержащим спирт дезинфицирующим раствором (эта норма есть в действующем приказе 933н). По словам господина Ковтуна, нередки случаи, когда врачи смазывают кожу именно спиртовым раствором — и анализ показывает, что в крови водителя якобы присутствует спирт.