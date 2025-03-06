В России ввели льготную скидку в 50% за проезд детей на поездах

Напомним, что с 20 января вступил в силу новый приказ Министерства транспорта России, который регулирует введение скидок на авиабилеты для детей. Пассажиры с гражданством РФ в возрасте от двух до 12 лет, путешествующие с сопровождающими, смогут сэкономить на перелетах внутри страны.