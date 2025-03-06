Медсестра ушла СВО в память о погибшем женихе и встретила там новую любовь

Жених Марии Роман Ибремпашаев служил в ВДВ. Пара познакомилась в интернете, а впервые встретилась на вокзале в Туле. Уже с первого дня влюблённые поняли, что не могут друг без друга. В ноябре 2023 года они должны были пожениться, но Роман не выходил на связь после 9 октября. Позже выяснилось, что он погиб 14 октября в зоне спецоперации.
«Однажды он спросил: “Что будешь делать, если я погибну?” Я сразу сказала: “Пойду на СВО”. Рома улыбнулся и ответил: “Я буду с тобой”. И добавил, что если я потом решу создать семью, то пусть человек рядом со мной будет хороший, надёжный, оберегающий. Я тогда на него обиделась за эти слова. Но он во всём оказался прав», — вспоминает Мария.
Сослуживцы рассказали, что Роман погиб под Соледаром после атаки дрона-камикадзе. На похоронах Мария держала его за руку и дала то самое обещание — пойти на СВО. Женщина подписала контракт с Минобороны и взяла себе позывной Лезгин в честь погибшего жениха.
Теперь она старший санинструктор медицинской эвакуации с позывным Лезгинка. Однако бойцы называют Марию иначе — «ангел», «сестричка», «родная». На гражданке Мария работала медсестрой и имеет опыт в ковидном госпитале. Тем не менее на фронте ей пришлось многому научиться.
Периодически Мария вместе с военными едет в больницу, где можно сделать рентген и провести медицинские исследования. В одной из таких поездок она встретила санинструктора штурмовиков по имени Сергей с позывным Туман. Мария сразу заприметила молодого, но уставшего человека. Вскоре они вновь увиделись и обменялись телефонами. Сергей покорил женщину настойчивостью и добротой, ведь он всё время думает не о себе, а о своих ребятах.
После гибели Романа Марию долго мучил вопрос: означает ли новая любовь предательство её жениха? Однако после знакомства с Сергеем ей приснился сон, в котором был Роман. Он улыбался и одобрительно кивал. Уже через пару месяцев после знакомства Туман сделал Лезгинке предложение, встав на раненое колено и подарив кольцо. Ещё через пару дней они расписались.
«Моим дочкам девять и семь лет, они Серёжу приняли, называют папой. Мы все вместе храним память о Роме. Недавно фотографировались семьёй, и у Серёжи на груди была та самая, Ромина, медаль Жукова», — закончила свой рассказ Мария.
Ранее в Минобороны рассказали о подвиге медсестры мотострелкового подразделения. Ефрейтор Людмила Болилая, медицинская сестра мотострелкового подразделения, находясь в сложной ситуации на передовой, защитила тяжело раненного солдата своим телом. Женщина с множественными ранениями попала в полевой госпиталь. За проявленный героизм, отвагу и самопожертвование она была представлена к высокой государственной награде.