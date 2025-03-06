Медсестра ушла СВО в память о погибшем женихе и встретила там новую любовь

«Однажды он спросил: “Что будешь делать, если я погибну?” Я сразу сказала: “Пойду на СВО”. Рома улыбнулся и ответил: “Я буду с тобой”. И добавил, что если я потом решу создать семью, то пусть человек рядом со мной будет хороший, надёжный, оберегающий. Я тогда на него обиделась за эти слова. Но он во всём оказался прав», — вспоминает Мария.