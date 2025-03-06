Нидерланды выделят 3,5 млрд евро в качестве поддержки Украины в 2026 году

По информации телеканала, в парламенте Нидерландов состоялись дебаты. В ходе своего выступления, Схоф сообщил, что ежегодно его страна выделяла Украине по 3,5 млрд долларов. Аналогичная тенденция запланирована и на следующий, 2026 год.