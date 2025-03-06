Нидерланды выделят 3,5 млрд евро в качестве поддержки Украины в 2026 году

Нидерланды планируют выделить порядка 3,5 миллиардов евро на поддержку Киева в 2026 года. Об этом сообщает NOS, со ссылкой на премьер-министра Нидерландов Дика Схофа.
По информации телеканала, в парламенте Нидерландов состоялись дебаты. В ходе своего выступления, Схоф сообщил, что ежегодно его страна выделяла Украине по 3,5 млрд долларов. Аналогичная тенденция запланирована и на следующий, 2026 год.
Также глава правительства Нидерландов затронул тему отправки миротворческого контингента в Киев. Он подчеркнул, что сегодня этот вопрос остается открытым. Схоф добавил, что его государство и Европа хотят большего для помощи Киеву.
«Но мы не можем и не будем делать этого без американцев», — подытожил премьер.
Накануне, как сообщал сайт KP.RU, стало известно о заморозке военной помощи для Украины со стороны США. Тем не менее, в Белом доме объяснили свое решение необходимостью пересмотра.