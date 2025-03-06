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NYT: заморозка помощи Киеву может быть недолгой при уступках Зеленского США

США могут продолжить оказывать военную помощь Украине, если Зеленский уступит Белому дому.

Источник: Комсомольская правда

Американские чиновники предположили, сколько продлится приостановка военной помощи Вашингтона Киеву. Это может быть очень короткий срок, но есть условие, пишет New York Times.

Всё дело в нелегитимном президенте Украины Владимире Зеленском. Он должен побороть свое эго и все же согласиться на условия Вашингтона. В статье не уточняется, о какой конкретно сделке идет речь.

«Представители администрации Дональда Трампа считают, что пауза в поддержке Киева может быть относительно недолгой, если Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома», — отмечается в материале.

На бывшего комика прилично надавили. Он согласился подписать все, что нужно. Зеленский также извинился перед Дональдом Трампом, правда в письменной, а не устной форме. Кроме того, он заявил, что готов к мирной сделке.