Депутат Гусев предложил выделить специальные зоны для такси во дворах домов

Парковку автомобилей такси следует регулировать на уровне города, считает первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, слова которого приводит ТАСС.
Он предложил выделить специальные зоны для такси, расположенные недалеко от жилых домов.
Депутат отметил, что часто водители автомобилей такси паркуют их во дворах многоэтажек, чем затрудняют выезд местным жителям. При этом, подчеркнул Гусев, на законодательном уровне и те и другие водители имеют право оставлять свои машины на данной территории.
Также депутат отметил и проблему проектировки дворов жилых домов, построенных с начала 70-х годов.
«Проблема не столько в такси, сколько в том, что дворы, построенные в 70-х, 80-х и 90-х годах, не были рассчитаны на такую нагрузку. Особенно, если в семье есть несколько автомобилей», — подытожил он.
Накануне сайт KP.RU сообщал, что, начиная с 1 марта 2025 года водители такси на территории Москвы и Московской области будут допущены к работе только после успешного прохождения аттестации. В свою очередь, аттестация будет состоять из трех блоков, которые включают проверку на знание города, правил перевозки пассажиров, а также действий в случае наступления чрезвычайной ситуации.