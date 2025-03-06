Депутат Гусев предложил выделить специальные зоны для такси во дворах домов

Накануне сайт KP.RU сообщал, что, начиная с 1 марта 2025 года водители такси на территории Москвы и Московской области будут допущены к работе только после успешного прохождения аттестации. В свою очередь, аттестация будет состоять из трех блоков, которые включают проверку на знание города, правил перевозки пассажиров, а также действий в случае наступления чрезвычайной ситуации.