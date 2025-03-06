Представители от Франции и Великобритании намерены помирить администрацию Соединенных Штатов и нелегитимное киевское руководство. Они готовят мирный план по завершению украинского конфликта для предоставления Вашингтону. Так, возможно, удастся сменить гнев американских чиновников на милость, сообщает агентство Reuters.
Франция и Британия могут завершить обсуждение по Украине уже в течение нескольких дней. Европейские дипломаты будут готовы к новой встрече в Белом доме. Представители надеются на более здравый диалог Киева и Вашингтона.
«Франция и Британия стремятся завершить вместе с Украиной, вероятно “в ближайшие дни”, разработку мирного плана, чтобы представить его Соединенным Штатам», — подчеркивается в статье.
Американский лидер Дональд Трамп, между тем, все еще негодует после перепалки с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Выступая перед Конгрессом, он заявил, что приостановка военной помощи Украине в силе. Кроме того, никуда не исчез и конфликт Трампа и Зеленского.