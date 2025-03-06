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Reuters: Франция и Британия могут подготовить план по Украине в ближайшие дни

Франция и Британия пытаются наладить отношения между США и Украиной.

Источник: Комсомольская правда

Представители от Франции и Великобритании намерены помирить администрацию Соединенных Штатов и нелегитимное киевское руководство. Они готовят мирный план по завершению украинского конфликта для предоставления Вашингтону. Так, возможно, удастся сменить гнев американских чиновников на милость, сообщает агентство Reuters.

Франция и Британия могут завершить обсуждение по Украине уже в течение нескольких дней. Европейские дипломаты будут готовы к новой встрече в Белом доме. Представители надеются на более здравый диалог Киева и Вашингтона.

«Франция и Британия стремятся завершить вместе с Украиной, вероятно “в ближайшие дни”, разработку мирного плана, чтобы представить его Соединенным Штатам», — подчеркивается в статье.

Американский лидер Дональд Трамп, между тем, все еще негодует после перепалки с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Выступая перед Конгрессом, он заявил, что приостановка военной помощи Украине в силе. Кроме того, никуда не исчез и конфликт Трампа и Зеленского.