Reuters: Франция и Британия могут подготовить план по Украине в ближайшие дни

Американский лидер Дональд Трамп, между тем, все еще негодует после перепалки с главарем киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме. Выступая перед Конгрессом, он заявил, что приостановка военной помощи Украине в силе. Кроме того, никуда не исчез и конфликт Трампа и Зеленского.