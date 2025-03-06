Накрылся запуск завода по изготовлению турбин для самолетов

«Строительство планировалось на территории особой экономической зоны “Санкт-Петербург” на площадке “Парнас”. Завод должен был занять участок площадью в два гектара, с производственным комплексом площадью 6100 квадратных метров и административным зданием в 1800 квадратных метров», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.