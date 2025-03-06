Преподаватель физкультуры из Нижнеудинского техникума участвует в СВО

Преподаватель физкультуры из Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта участвует в специальной военной операции. Как стало известно КП-Иркутск, мужчина отправился «за ленточку» в 2022 году, в марте 2025 он приехал в родной город в краткосрочный отпуск, во время которого встретился со студентами.
Лейтенант родился в Бурятии, получил образование в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма в Москве. В техникум пришел работать в 2017 году. Его воспитанники отмечают, что благодаря его поддержке добились немалых вершин в спорте.
Боец с позывным «Тридцатый» командует взводом штурмовой бригады, за мужество и героизм награжден медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» второй степени.
Директор техникума Лика Князева отметила, что коллектив принимает активное участие в поддержке бойцов СВО, они на постоянной основе направляют посылки с необходимыми вещами.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что первый в России центр памяти о героях СВО появился в Иркутской области.