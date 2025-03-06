Преподаватель физкультуры из Нижнеудинского техникума участвует в СВО

Преподаватель физкультуры из Нижнеудинского техникума железнодорожного транспорта участвует в специальной военной операции. Как стало известно КП-Иркутск, мужчина отправился «за ленточку» в 2022 году, в марте 2025 он приехал в родной город в краткосрочный отпуск, во время которого встретился со студентами.