«Это был шок»: Российская сноубордистка рассказала, как её выгнали с чемпионата мира

«В то время мне было 17 лет, я была в Швейцарии на мировом первенстве. Нам запретили участвовать в соревнованиях. Это был шок для меня. Я рассчитывала показать свои возможности, но в итоге мы вернулись в Москву», — приводит слова Степановой «Чемпионат».