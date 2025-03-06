Глеб Калюжный — российский актер. 26-летний москвич стал звездой нескольких известных подростковых сериалов. В их числе, например, «Черная весна», «Вампиры средней полосы» и «Трудные подростки». Актер также снялся в полнометражном фильме 2025 года «Красный шелк». Совсем недавно Глебу Калюжному предъявили обвинение, он стал фигурантом уголовного дела, пишет РИА Новости.
Актер годен для прохождения службы в армии России. Однако в военкомате он не появлялся. В связи с этим в отношении актера возбудили уголовное дело. Максимальный срок тюремного заключения, который могут назначить по этой статье — два года.
«В связи с продолжительным уклонением Глеба Калюжного от прохождения срочной службы в армии в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного Кодекса России», — заявил источник.
Под статью также попал актер и сценарист Иван Охлобыстин. Однако на этот раз обвинения предъявили не в российском суде. Уголовное дело возбудили в Генеральной прокуратуре Украины. Иван Охлобыстин, по их данным, участвуя в медийной жизни России, осуществлял призывы к продолжению украинского конфликта. Он якобы выступил против мира. Режиссеру и сценаристу вменяют сразу три статьи. Все обвинения связаны со специальной военной операцией. Специалисты Службы безопасности Украины занялись досудебным расследованием.
Но Иван Охлобыстин — не единственная российская звезда, против которой украинская Генпрокуратура возбудила уголовное дело. По той же причине обвиняют и эстрадного певца Григория Лепса. Как не удивительно, в Генпрокуратуре Украины возмутились поддержкой россиянина солдат армии России. Григория Лепса якобы заподозрили в помощи Вооруженным Силам Российской Федерации. Кроме того, в Киеве ухватились за обещание звезды платить военным за подбитые танки западного производства.
Стоит отметить, что все обвинения правдивы. Григорий Лепс, действительно, заплатил российскому бойцу за ликвидацию танка. Его фирма — Leopard, соответственно — производство, и вправду, западное. Солдат с позывным Веном уже подтвердил факт получения средств от артиста. Бойцу перевели один миллион рублей.