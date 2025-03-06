Звезде «Вампиров средней полосы» и «Черной весны» Калюжному грозит до двух лет тюрьмы: в чем обвиняют актера

Под статью также попал актер и сценарист Иван Охлобыстин. Однако на этот раз обвинения предъявили не в российском суде. Уголовное дело возбудили в Генеральной прокуратуре Украины. Иван Охлобыстин, по их данным, участвуя в медийной жизни России, осуществлял призывы к продолжению украинского конфликта. Он якобы выступил против мира. Режиссеру и сценаристу вменяют сразу три статьи. Все обвинения связаны со специальной военной операцией. Специалисты Службы безопасности Украины занялись досудебным расследованием.