Аудиофонд языков народов Приамурья создают в Хабаровском крае

Этно-проект по сохранению языков Приамурья реализуют в Хабаровском крае. Авторы инициативы создают аудиоархив с записями текстов, написанных на родных языках КМНС, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Лингвистический проект разрабатывают Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края и работающая в регионе золотодобывающая компания.
Первым создадут аудиоархив нанайского языка. Организаторы предложат носителям языка прочитать книги различных жанров: фольклор, стихотворные и прозаические произведения дальневосточных писателей. Аудиофайлы планируют разместить на сайте благотворительного «Полюс Фонда». Их также смогут использовать в работе ученые.
— Носители языков коренных малочисленных народов Севера, как правило, люди старшего поколения. Крайне важно именно сейчас, пока есть возможность пообщаться с ними и записать их голоса, создать фонд аутентичных аудиозаписей древних языков Приамурья. Цель проекта — сохранить эти языки, — рассказали авторы проекта.
Авторы проекта планируют в дальнейшем создать аудиоархивы и других языков народов Приамурья.