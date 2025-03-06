Аудиофонд языков народов Приамурья создают в Хабаровском крае

— Носители языков коренных малочисленных народов Севера, как правило, люди старшего поколения. Крайне важно именно сейчас, пока есть возможность пообщаться с ними и записать их голоса, создать фонд аутентичных аудиозаписей древних языков Приамурья. Цель проекта — сохранить эти языки, — рассказали авторы проекта.