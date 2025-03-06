Месячник противопожарной безопасности пройдет в Иркутске

В Иркутске прошло заседание, во время которого обсудили различные мероприятия, направленные на предотвращение возможных последствий при осложнении паводковой обстановки и обеспечение безопасности людей на воде. Еще одной главной темой стало эффективность принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Эксперты прогнозируют, что весной температура воздуха ожидается близкой к многолетним значениям, однако, если сравнивать с аналогичным периодом прошлых лет, количество осадков вероятно уменьшится.
Отметим, что с ноября по февраль в городе прошло множество профилактических мероприятий, направленных на недопущение травмирования и гибели детей на воде. Беседы провели более чем с 90 тыс. школьниками. Работа в данном направлении будет продолжаться.
Специалисты планируют разрушить ледяной покров реки Иркут в селе Баклаши 23 апреля, а на Иркутском водохранилище — 26−29 апреля. Точный прогноз составят чуть позже.
— В условиях наступления весенне-летнего пожароопасного сезона главной задачей становится предотвращение возможных рисков. Гораздо эффективнее предупреждать чрезвычайные ситуации, чем устранять их последствия. Теплая зима и ранняя весна требуют от нас максимальной готовности: события могут развиваться стремительно и непредсказуемо, — прокомментировал мэр Руслан Болотов.
Чтобы минимизировать риски для населения, в городе планируют провести месячник противопожарной безопасности с 17 марта по 17 апреля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пенсионер сжег четыре гаража и машину в Усть-Кутском районе.