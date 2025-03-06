Месячник противопожарной безопасности пройдет в Иркутске

В Иркутске прошло заседание, во время которого обсудили различные мероприятия, направленные на предотвращение возможных последствий при осложнении паводковой обстановки и обеспечение безопасности людей на воде. Еще одной главной темой стало эффективность принимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.