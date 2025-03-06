В Красноярске автоледи спешила домой и дважды грубо нарушила ПДД (видео)

На автоледи составили два административных протокола. За проезд на запрещающий сигнал светофора ей грозит штраф в 1500 рублей, а за езду по встречке — 7500 рублей, либо лишения права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Также полицейские рассказали женщине о том, к чему могут привести подобные опасные маневры на проезжей части и предупредили о недопустимости таких действий впредь.