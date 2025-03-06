В Красноярске автоледи спешила домой и дважды грубо нарушила ПДД (видео)

Все случилось 14 февраля и попало на авторегистратор, видеозапись появилась в социальных сетях. На ней видно, как автомобиль «Ниссан Мурано» выезжает на полосу для встречного движения и проезжает перекресток на красный сигнал светофора.
Госавтоинспекторы установили, что за рулем иномарки находилась 40-летняя жительница Красноярска.
Она пояснила, что в тот день очень спешила домой, поэтому была вынуждена нарушить ПДД.
На автоледи составили два административных протокола. За проезд на запрещающий сигнал светофора ей грозит штраф в 1500 рублей, а за езду по встречке — 7500 рублей, либо лишения права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Также полицейские рассказали женщине о том, к чему могут привести подобные опасные маневры на проезжей части и предупредили о недопустимости таких действий впредь.