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В Красноярске автоледи спешила домой и дважды грубо нарушила ПДД (видео)

Инспекторы красноярского полка ДПС привлекли к административной ответственности автомобилистку, которая грубо нарушила правила дорожного движения на улице Академика Киренского.

Все случилось 14 февраля и попало на авторегистратор, видеозапись появилась в социальных сетях. На ней видно, как автомобиль «Ниссан Мурано» выезжает на полосу для встречного движения и проезжает перекресток на красный сигнал светофора.

Госавтоинспекторы установили, что за рулем иномарки находилась 40-летняя жительница Красноярска.

Она пояснила, что в тот день очень спешила домой, поэтому была вынуждена нарушить ПДД.

На автоледи составили два административных протокола. За проезд на запрещающий сигнал светофора ей грозит штраф в 1500 рублей, а за езду по встречке — 7500 рублей, либо лишения права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Также полицейские рассказали женщине о том, к чему могут привести подобные опасные маневры на проезжей части и предупредили о недопустимости таких действий впредь.