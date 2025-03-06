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Пожар на Спортивном рынке расследуют во Владивостоке

Вечером 5 марта во Владивостоке случился пожар на Спортивном рынке — горели торговые павильоны и кафе китайской кухни, общая площадь пожара достигла 80 квадратных метров, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на МЧС и прокуратуру Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС и сотрудники прокуратуры Ленинского района Владивостока. Надзорное ведомство также оценит полноту мер, принимаемых к соблюдению требований пожарной безопасности на объекте и его эксплуатации по назначению, а также проконтролирует законность итогового решения по результатам доследственной проверки.

По словам очевидцев, сотрудники рынка изначально пытались ликвидировать возгорание собственными силами с помощью огнетушителей, система оповещения о пожаре сработала успешно. Очевидцы полагают, что пожар начался именно в помещении кафе — вероятно, где-то на кухне.

Отметим, что Спортивный рынок сейчас переживает упадок. В 2021 году были снесены открытые торговые ряды в центре рынка, затем по решению суда закрыли и начали демонтировать как самовольные постройки два торговых центра — «Союз» и «Гранд». Ещё два торговых центра закрыли из-за нарушений пожарной безопасности — это «Виктория» и «Кристалл», последний был известен не столько торговлей, сколько многочисленными кафе китайской кухни.

Территория рынка принадлежала ОПГ «Трифоновские», сейчас члены криминального сообщества являются фигурантами уголовных дел об убийствах, бандитизме и т. д. Земля была присвоена «Трифоновскими» незаконно, допустившую незаконную сделку чиновницу Наталью Соколову, ранее представлявшую имущественный департамент Приморского края, тоже судят.

Примечательно, что когда прокуратура в минувшем феврале сообщала о проверке одной из торговых точек Спортивного рынка, где продавали рыбу и морепродукты в антисанитарных условиях (и, как выяснилось, в принципе без разрешения на размещение нестационарного торгового объекта), она использовала в пресс-релизе об этом событии формулировку «…на территории бывшего рынка». Что как бы намекает: эпоха знаменитого рынка заканчивается, ренессанса не ожидается. На месте рынка планируется возвести микрорайон в рамках программы комплексного развития территорий.