Пожар на Спортивном рынке расследуют во Владивостоке

Примечательно, что когда прокуратура в минувшем феврале сообщала о проверке одной из торговых точек Спортивного рынка, где продавали рыбу и морепродукты в антисанитарных условиях (и, как выяснилось, в принципе без разрешения на размещение нестационарного торгового объекта), она использовала в пресс-релизе об этом событии формулировку «…на территории бывшего рынка». Что как бы намекает: эпоха знаменитого рынка заканчивается, ренессанса не ожидается. На месте рынка планируется возвести микрорайон в рамках программы комплексного развития территорий.