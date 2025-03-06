Пожар на Спортивном рынке расследуют во Владивостоке

Пострадавших и погибших нет. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС и сотрудники прокуратуры Ленинского района Владивостока. Надзорное ведомство также оценит полноту мер, принимаемых к соблюдению требований пожарной безопасности на объекте и его эксплуатации по назначению, а также проконтролирует законность итогового решения по результатам доследственной проверки.
По словам очевидцев, сотрудники рынка изначально пытались ликвидировать возгорание собственными силами с помощью огнетушителей, система оповещения о пожаре сработала успешно. Очевидцы полагают, что пожар начался именно в помещении кафе — вероятно, где-то на кухне.
Отметим, что Спортивный рынок сейчас переживает упадок. В 2021 году были снесены открытые торговые ряды в центре рынка, затем по решению суда закрыли и начали демонтировать как самовольные постройки два торговых центра — «Союз» и «Гранд». Ещё два торговых центра закрыли из-за нарушений пожарной безопасности — это «Виктория» и «Кристалл», последний был известен не столько торговлей, сколько многочисленными кафе китайской кухни.
Территория рынка принадлежала ОПГ «Трифоновские», сейчас члены криминального сообщества являются фигурантами уголовных дел об убийствах, бандитизме
Примечательно, что когда прокуратура в минувшем феврале сообщала о проверке одной из торговых точек Спортивного рынка, где продавали рыбу и морепродукты в антисанитарных условиях (и, как выяснилось, в принципе без разрешения на размещение нестационарного торгового объекта), она использовала в пресс-релизе об этом событии формулировку «…на территории бывшего рынка». Что как бы намекает: эпоха знаменитого рынка заканчивается, ренессанса не ожидается. На месте рынка планируется возвести микрорайон в рамках программы комплексного развития территорий.