Предприниматель хотел обмануть мэрию на 1,2 млн рублей в Приморье

Гендиректор компании получал субсидии от администрации Дальнереченска взамен на предоставление дров местным жителям. Мужчина поставил топливо всего трем людям и попытался получить за это больше миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Поставив топливо, он предоставил в администрацию поддельные документы, потому что не успел осуществить все в оговоренный срок. Факт мошенничества вскрылся, завели уголовное дело.
«Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ, назначив наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, со штрафом в размере 20 000 ₽, с испытательным сроком 2 года», — добавили в пресс-службе суда.