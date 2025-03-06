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Предприниматель хотел обмануть мэрию на 1,2 млн рублей в Приморье

Он предоставил фальшивый отчет о размере недополученных доходов.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор компании получал субсидии от администрации Дальнереченска взамен на предоставление дров местным жителям. Мужчина поставил топливо всего трем людям и попытался получить за это больше миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Поставив топливо, он предоставил в администрацию поддельные документы, потому что не успел осуществить все в оговоренный срок. Факт мошенничества вскрылся, завели уголовное дело.

«Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ, назначив наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, со штрафом в размере 20 000 ₽, с испытательным сроком 2 года», — добавили в пресс-службе суда.