Снег и пасмурную погоду обещают жителям мегаполисов Казахстана в четверг

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до −6 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.
Жителям Астаны вновь прогнозируют снег. Днем термометры покажут до −1 градуса, ночью температура снизится до −8 градусов. Скорость ветра — 9,7 м/с.
В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.