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Снег и пасмурную погоду обещают жителям мегаполисов Казахстана в четверг

В четверг, 6 марта, в Астане обещают снег, в Шымкенте — пасмурную погоду, а в Алматы — до 7 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Ричмонде: +14° 6 м/с 77% 740 мм рт. ст. +8°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 7 градусов, а ночью опустится до −6 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны вновь прогнозируют снег. Днем термометры покажут до −1 градуса, ночью температура снизится до −8 градусов. Скорость ветра — 9,7 м/с.

В Шымкенте сегодня будет пасмурно, но осадки не ожидаются. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью опустятся до 1 градуса. Скорость ветра будет на уровне 7,8 м/с.